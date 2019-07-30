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Украинские суды пока не рассмотрели более 700 производств в отношении ОПГ

Украинские суды пока не рассмотрели более 700 производств в отношении ОПГ
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В украинских судах остаются нерассмотренными более 700 производств в отношении ОПГ.

В судах Украины остаются нерассмотренными более 700 производств в отношении участников организованных преступных групп.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день в судах государства остаются не рассмотренными 727 уголовных производств в отношении организованных групп и преступных организаций. Следует отметить, что рассмотрение в судах уголовных производств указанной категории длится годами", - сказал Аброськин.

Он добавил, что четвертая часть (180) уголовных производств, находящихся сегодня на рассмотрении в судах - рассматриваются ими более трех лет. Еще 89 уголовных производств (12 процентов) находятся на рассмотрении судей более двух лет. В 145 уголовных производствах (20 процентов) - рассмотрение длится более года.

"Поэтому это приводит к избранию судами более мягких мер, а обвиняемые выходят на свободу и продолжают заниматься преступной деятельностью. Или же злоумышленники начинают скрываться от следствия. Кроме того, есть случаи, когда свидетели совершения преступления со временем отказываются давать показания", - подчеркнул Аброськин.

Кроме того, он подчеркнул, что суд применяет меру пресечения в виде содержания под стражей всего к трети подозреваемых. В других делах избираются меры, не связанные с лишением свободы.

В качестве примера, Аброськин рассказал о факте задержания в Житомире трех участников преступной группы. Задержание произошло в начале мая этого года. Все трое являются выходцами из Азербайджанской Республики. Злоумышленникам инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного параграфом 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору лиц.

"Оказалось, что в отношении одного из задержанных мужчин на момент совершения им уголовного преступления в судах уже идет рассмотрение обвинительных актов. Эти акты составлены в рамках уголовных производств, открытых в разные годы. В частности, в 2014 году было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, в 2017 году - по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК, а в 2018 году - по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК. В каждом случае суд применял к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В частности, в деле по убийству размер залога составил 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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По словам Аброськина, с начала этого года по материалам подразделений Нацполиции в суд направлено уже 190 уголовных производств в отношении 729 участников организованных преступных групп и преступных организаций. Злоумышленникам следователи инкриминируют совершение 1561 уголовного преступления. Из них более 80 процентов (1274) преступлений - это тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

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Суд, ОПГ, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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