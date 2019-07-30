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Полиция выясняет причины обрушения потолка после ремонта больницы в Ахтырке

Полиция выясняет причины обрушения потолка после ремонта больницы в Ахтырке
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Сумской области в только что отремонтированном отделении больницы обвалился потолок, открыто уголовное производство.

В городе Ахтырка Сумской области ночью обрушился потолок только отремонтированного ортопедического отделения центральной районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в Ахтырской ЦРБ капитальный ремонт ортопедического отделения завершился в июле.

«Медики и пациенты всего несколько недель тому назад переехали в отстроенное помещение, однако сегодня, 30 июля, около 01.30 в коридоре отделения обвалился потолок. По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения при проектировании или строительстве правил, которые касаются безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что создало угрозу гибели людей.

«Сведения в ЕРДР внесены 30 июля по части 1 статьи 275 УК Украины. Досудебное следствие поручено следователям Ахтырского отдела полиции», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Как выяснилось, на реконструкцию больницы, которая длилась много лет и проводилась на средства Фонда регионального развития, было потрачено около 70 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, действия и бездействие которых привели к таким последствиям.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту возможного присвоения средств при выполнении ремонтных работ.

Как сообщил источник в Сумской облгосадминистрации, ремонтные работы в Ахтырский ЦРБ проводились по заказу управления капитального строительства Сумской ОГА одной из строительных компаний области. Сейчас рабочей группой с участием правоохранителей и представителей подрядной организации проверяются другие этажи больницы на предмет нештатных ситуаций.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» Александр Лысенко, медицинский персонал и пациенты отделения не отселены, а помещение пострадавшего отделения не закрыто.

«Помещение ортопедического отделения, где произошел обвал, не закрыто. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. На данный момент медицинский персонал и пациенты отделения не отселены, только пациенты из палат, рядом с которыми ведутся работы, переселены в другие палаты», - сказал Лысенко.

По данным источника в Сумской ОГА, ремонтные работы на месте обрушения могут продолжаться в течение недели.

Ахтырская ЦРБ обеспечивает потребности населения города Ахтырка и Ахтырского района Сумской области в области здравоохранения путем предоставления медико-санитарной помощи, в том числе широкого спектра профилактических, лечебных и других услуг медицинского характера, а также выполнение других функций на основе профессиональной деятельности работников учреждения.

Основателем ЦРБ является Ахтырский городской совет, которому это учреждение подотчетно и подконтрольно. В части предоставления лечебно-профилактической помощи и других медицинских услуг населению города Ахтырка учреждение подотчетно и подконтрольно отделу здравоохранения Ахтырского городского совета.

Ахтырская ЦРБ предоставляет медицинские услуги в соответствии с лицензией на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

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Прокуратура, Сумская область, Больница, Ахтырка.
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