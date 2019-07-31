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Наблюдатели ОБСЕ засекли два десятка "Градов" на оккупированной Луганщине

Наблюдатели ОБСЕ засекли два десятка "Градов" на оккупированной Луганщине
01:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 29 июля наблюдатели видели 22 реактивные системы залпового огня.

Наблюдатели СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град") 122 мм) под н. п. Хрустальный на оккупированной Луганщине, размещенные с нарушением линий отвода.

Об этом сообщается в отчетеСпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 29 июля 2019 года.

"29 июля наблюдатели вновь видели 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21" Град ", 122 мм) возле н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска)", - говорится в разделе отчета "Вооружение, размещенное с нарушением линий отвода".

В то же время 26 июля БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 20 танков (T-72 - 11 ед. и Т-64 - 9 ед.), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 3 миномета (2Б11 "Саны ", 120 мм) на полигоне неподалеку от н. п. Мирное (28 км юго-западнее оккупированного Луганска). Все это вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщали, что 17 июля наблюдатели видели 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле оккупированного н. п. Хрустальный.

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ОБСЕ, Луганщина, Грады, Наблюдатели СММ ОБСЕ.
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