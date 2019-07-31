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ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе автоколонну возле границы с РФ

ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе автоколонну возле границы с РФ
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил ночью 22 июля очередную автоколонну из 8 грузовиков у Степного на оккупированной Донетчине у границы с РФ, в месте, где нет официального пункта пересечения границы.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 29 июля 2019 года/

"Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых имели прицепы. Все они стояли развернуты в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка), где нет официального пункта пересечения границы", - говорится в отчете.

В Миссии ОБСЕ напомнили, что 5 июля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения было выявлено не менее 5 развернутых на запад грузовиков вдоль лесополосы на границе с РФ, примерно в 2 км к юго-востоку от н.п. Степное, в районе, где нет официальных погранично-пропускных сооружений и дорог. При этом, примерно в 2 км к западу от грузовиков, по этим же данным воздушного наблюдения, были зафиксированы 5 свежих следов от транспортных средств, ведущих к границе. Ориентировочно в 1,6 км дальше на юг также были обнаружены 3 свежих следа от транспортных средств, ведущих в направлении границы с РФ.

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ОБСЕ, РФ, Донбасс, Автоколонна, БПЛА СММ.
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