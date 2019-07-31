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Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
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Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт

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Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
15:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.

По словам директора аэропорта, до 1 декабря 2019 года взлетно-посадочную полосу планируют сдать в эксплуатацию.

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"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался глава государства.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства.

"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году был начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 – 43%.

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Черкассы, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Черкасский аэропорт, Иван Далибожак.
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