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Суд Киева вынес приговор бразильскому боевику Лусварги

Суд Киева вынес приговор бразильскому боевику Лусварги
17:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины: Гражданин Республики Бразилия Раэль Лусварги признан виновным в участии террористических организациях "ЛДНР".

Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и не предусмотренных законом вооруженных формирований. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля 2019 года, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства.

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Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке, сообщили в прокуратуре.

Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

После заседания суда обвиняемый Рафаэль Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Напомним, 2 мая 2019 года за поддержание государственного обвинения прокуратурой города Киева Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Рафаэля Лусваргхи виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы.

 При выполнении указанного приговора обвиняемому будет зачислено срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

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Киев, Прокуратура, Суд, Терроризм, ОРДЛО, ЛДНР, Рафаэль Лусварги.
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