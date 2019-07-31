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Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА

Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА в рамках рабочего визита.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду.

Игорь Шевченко (1972 г.р) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

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Напомним, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

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Все по теме:

Черкасская область, Игорь Шевченко, Владимир Зеленский, Черкасская ОГА.
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