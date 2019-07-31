Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА

Новости Украины: Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА в рамках рабочего визита.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду.

Игорь Шевченко (1972 г.р) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Напомним, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.