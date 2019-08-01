Скачать
Четверг, 01.08.2019
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

Боевики нарушают режим "тишины": зафиксировано 34 взрыва за сутки

Боевики нарушают режим "тишины": зафиксировано 34 взрыва за сутки
07:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 34 взрыва.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали за минувшие сутки восемь взрывов в Донецкой области и 26 - в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 30 июля.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, восемь взрывов против 23 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северо-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения)", - сообщили в миссии. Большинство нарушений зафиксировано в районах к востоку от н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска). По оценке наблюдателей, они были связаны с “проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах к северу и востоку от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

Более трех тысяч человек в Луганской области остались без воды

В отчете также отмечается, что 30 июля в пределах участка разведения члены патруля миссии видели, как белый бронированный автомобиль ГСЧС Украины проезжал через КПВВ к северу от моста у Станицы Луганской в направлении участка разведения.

На самом участке разведения наблюдатели снова видели семерых боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
04 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
05 Сайдик: Перемирие принесло значительные результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Киберполиция расширит штат сотрудников
Киберполиция расширит штат сотрудников
Генсек НАТО посетит Грузию в начале октября
Генсек НАТО посетит Грузию в начале октября
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков
Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь