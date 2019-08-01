Боевики нарушают режим "тишины": зафиксировано 34 взрыва за сутки

Новости Украины: ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 34 взрыва.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали за минувшие сутки восемь взрывов в Донецкой области и 26 - в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 30 июля.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, восемь взрывов против 23 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северо-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения)", - сообщили в миссии. Большинство нарушений зафиксировано в районах к востоку от н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска). По оценке наблюдателей, они были связаны с “проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах к северу и востоку от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

В отчете также отмечается, что 30 июля в пределах участка разведения члены патруля миссии видели, как белый бронированный автомобиль ГСЧС Украины проезжал через КПВВ к северу от моста у Станицы Луганской в направлении участка разведения.

На самом участке разведения наблюдатели снова видели семерых боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК".