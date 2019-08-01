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На Киевщине сгорела АЗС, есть пострадавший

На Киевщине сгорела АЗС, есть пострадавший
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 1 августа, утром в селе Тарасовка (Киевская область) произошел пожар на модульной АЗС.

В населенном пункте Тарасовка Киево-Святошинского района в результате пожара на территории модульной АЗС пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«1 августа в 4 часа 48 минут в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар. В 6 часов 03 минуты подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены две заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 кубических метров), здание охраны (площадью 6 квадратных метров), поврежден легковой автомобиль.

Из-за непогоды в Украине обесточены 53 населенных пункта

Кроме того, указывается, что пожарными спасены две наземные емкости объемом по 20 кубических метров (бензин и сжиженный газ).

В общей сложности, в тушении от ГСЧС были задействованы 30 человек личного состава и пять единиц техники.

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АЗС, Киевщина, ГСЧС.
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