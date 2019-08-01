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Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК

Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генпрокурор после возвращения из отпуска проводить ряд совещаний.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже вернулся на работу и в четверг проводит совещания, в том числе по уголовному производству, касающемуся судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"…сегодня генпрокурор проводит несколько совещаний, в частности, по делу судей ОАСК", - написала Сарган на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Она также отметила, что Луценко с друзьями отдыхал в Провансе (Франция).

"Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семья Луценко с друзьями остановились пообедать", - написала Сарган.

Как сообщалось ранее, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

Владимир Зеленский не станет лично назначать местных прокуроров, а поручит это генеральному прокурору.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

30 июля генпрокурор Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

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Киев, Юрий Луценко, Суд, Генпрокурор, ОАСК.
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