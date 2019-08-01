Скачать
Четверг, 01.08.2019

На видео попал конфликт саперов и боевиков на мосту у Станицы Луганской (Видео)

Боевики ОРЛО не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом говорится в видео, обнародованном Станично-Луганской районной государственной администрацией. Боевики не пускают украинских саперов на захваченную ими сторону моста Станицы Луганской. Провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы. Наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят работы на другой стороне моста.
Укринформ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

ОБСЕ, ГСЧС, Станица-Луганская, СММ ОБСЕ, ОРЛО.
20:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь