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Патрульные гвардейцы не будут ограничивать права и свободы украинцев

Патрульные гвардейцы не будут ограничивать права и свободы украинцев
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины: В МВД заверяют, военнослужащие Нацгвардии не будут ограничивать права украинцев при патрулировании улиц.

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на замечания граждан относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов военнослужащими Национальной гвардии и озвучиваемыми опасениями, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать права людей.

"Прежде всего, хотим вам напомнить, что в своей деятельности Национальной гвардии Украины руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Национальной гвардии! Поэтому, гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод!", - говорится в сообщении, размещенном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в пятницу.

В министерстве подчеркивают, что руководствуясь ст.12 п.2 закона о Нацгвардии, самостоятельные патрули гвардейцев на улицах населенных пунктов страны призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

"Отдельно напоминаем, что патрули гвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах ваших городов и в местах массовых скоплений людей. В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь", - добавляют в МВД.

Также в сообщении отмечается, что самостоятельные патрули Нацгвардии действуют в координации с Национальной полицией, "поэтому, все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно беспочвенны".

Как сообщалось, с 1 августа на дежурство по всей территории Украины заступили более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые в составе 593 патрулей будут самостоятельно выполнять задачи по охране общественного порядка, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

В пресс-службе МВД сообщили, что во время патрулирования гвардейцы будут экипироваться и вооружаться в соответствии с законом "О Национальной гвардии Украины", - а именно спецсредствами и штатным вооружением.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.13 закона "О Национальной гвардии Украины" военные при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом "О Национальной полиции".

Как следствие, для нацгвардейцев предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов лица; опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица.

Также патрули Нацгвардии имеют право на такие превентивные меры, как: проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц; полицейская опека.

В МВД рассказали о причинах выведения на дежурство патрулей Нацгвардии

"Статья 42 закона Украины "О Национальной полиции" определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применение огнестрельного оружия", - добавили в пресс-службе МВД.

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Украина, МВД Украины, Права человека, Нацгвардия.
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