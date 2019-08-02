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Пятница, 02.08.2019

В Виннице прошло авиационное шоу (Видео)

В Виннице в пятницу в рамах мероприятий по случаю 15-летия создания Воздушных сил устроили полет самолетов над городом.Над площадью Победы, где проходили юбилейные торжества, звено из трех самолетов выполнило фигуры высшего пилотажа. После этого самолеты пролетели над городом.Торжества по случаю юбилейной годовщины создания Воздушных сил ВСУ проходят при участии высшего военного руководства страны. Перед домом офицеров состоялось поднятие флага Воздушных сил и выступление руководящего состава. Сейчас в концертном зале проходит награждение лучших военнослужащих и работников, после него пройдет праздничный концерт.Согласно сообщению командования Воздушных сил ВСУ, торжества продолжатся в воскресенье, 4 августа. Так, с 9.00 до 13.00 для жителей и гостей города устроят День открытых дверей на территории командования Воздушных сил. Посетители смогут там увидеть экспозицию военной техники, выступление Центра военно-музыкального искусства и попробовать солдатскую кашу. &nbsp; &nbsp;
Укринформ
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