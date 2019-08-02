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В Херсоне судят женщину, которая продала девочку-подростка

В Херсоне судят женщину, которая продала девочку-подростка
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Херсонской области судят женщину, которая пыталась продать 14-летнюю девочку.

6 июня следователи Херсонского облУМВД в Одессе задержали 23-летнюю жительницу Херсона – сводницу, которая вербовала девушек. «Работали» они в Одессе, куда она их вывозила. Причем скрывала, чем они будут заниматься (обещала высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания), пишет Типичный Херсон.

Среди жертв вербовщицы были и несовершеннолетние. Оперативники задержали злоумышленницу в арендованном доме, где она проживала вместе с проститутками.

Как уточняет местное издание со ссылкой на материалы дела, подсудимая - уроженка Нововоронцовского района. Она знакомилась с девушками или через своего брата, или через соцсети, после чего предлагала им работу официантками в Одессе, обещала неплохую зарплату и бесплатное проживание.

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Следствие пока установило 3-х пострадавших, одной из которых на момент их знакомства в 2016 г. было всего 14 лет. Злоумышленница отвозила своих жертв в Одессу, где они узнавали, что обслуживать нужно не посетителей кафе, а любителей продажной любви. Первые две девушки "проработали" так всего день, третья - около недели. По ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми) вербовщице грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

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Одесса, Херсонская область, Жертва, Нацполиция, Нововоронцовский района.
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