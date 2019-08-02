Пешеходный мост на Труханов остров частично обвалился (Видео)

Новости Украины: Пешеходный мост на Труханов остров обрушился. Стали известны масштабы повреждений.

В Киеве частично обвалился парковый пешеходный мост на Труханов остров. По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный). Об этом сообщили УНН в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Как отмечают в коммунальной корпорации, на мосту проводят дополнительные обследования.

"По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" заверили, что сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Также коммунальщики заверили, что парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов.

"Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост", - говорится в сообщении.