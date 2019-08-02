В Киеве будут судить чиновников, похитивших 2 млн гривен на ремонт детсада

Новости Украины: В столице Украины ждет суд чиновников разворовавших 2 миллиона гривен на ремонт детсада.

В столице должностных лиц, которые разворовали 2 млн грн на ремонте детского сада, ждет суд. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно со СУ Печерского УП ГУНП в г.Киеве и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения более 2 млн гривен, выделенных на капитальный ремонт детского сада, расположенного на территории Печерского района города", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства заключили с предприятием-подрядчиком договор на проведение работ по капитальному ремонту детского сада.

В дальнейшем на основании утвержденных актов выполненных работ Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства перечислило на счета частного предприятия более 10 млн гривен бюджетных средств.

Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем работ не осуществлены работы на общую сумму более 2 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киевской области разоблачили должностных лиц на хищении более 70 млн гривен.