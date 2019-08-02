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Разминирование моста возле Станицы Луганской: найден 31 взрывоопасный предмет

Разминирование моста возле Станицы Луганской: найден 31 взрывоопасный предмет
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины: При разминировании участка рядом с мостом в Станице Луганской найдена 31 мина.

При разминировании участка рядом с мостом в Станице Луганской найдена 31 мина.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

В МВД напоминают, что в период с 1 по 10 августа подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

У Станицы Луганской началось разминирование территорий

Также есть ссылка на сообщение штаба операции Объединенных сил, что "на этот период представители украинской стороны СЦКК получили гарантии безопасности от представителей временно оккупированной территории Луганской области на обследование участков территории в районе разрушенного моста. При этом отмечается, что уже обследовано 0,13 га территории и обнаружен, изъят и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.

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МВД, Разминирование, ГСЧС, Станица-Луганская.
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