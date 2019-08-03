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В Одессе мужчина бросил гранату из окна многоэтажки

В Одессе мужчина бросил гранату из окна многоэтажки
07:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины: Полиция Одессы задержала мужчину, который выбросил из окна гранату.

В Киевском районе Одессы сегодня задержан мужчина, бросивший боевую гранату во двор дома из своей квартиры на 9-м этаже. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни.

«Получив сообщение о том, что местный житель из окна дома бросил гранату, следственно-оперативная группа выехала на место», - сообщили в главке. Предварительно установлено, что 47-летний местный житель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений из окна квартиры на девятом этаже бросил гранату.

«По счастливой случайности, взрыв не состоялся и никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал», - рассказали в управлении.

В ходе осмотра квартиры мужчины полицией изъято еще несколько боевых гранат. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Под зданием ВР задержали мужчину с гранатой

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие. Как рассказали журналистам соседи задержанного, последний якобы ранее был участником АТО. Сегодня между ним и другими людьми произошел конфликт из-за припаркованных машин, одну из которых он бил кулаком.

Соседи вызвали полицию, и он сразу ушел домой. Но, когда приехала полиция, бросил с балкона гранату, которая по счастливой случайности не сдетонировала.

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Одесса, Полиция, Граната, Злоумышленник.
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