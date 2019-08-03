На донбасских КПВВ снова вырос поток транспорта

Новости Украины: В пунктах пропуска на Донбассе застряли 165 авто.

В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 165 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/40; «Марьинка» – 0/10; «Новотроицкое» – 15/40; «Гнутове» – 20/10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.

За прошлые сутки через КПВВ проследовали более 43 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств.