На донбасских КПВВ снова вырос поток транспорта

В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 165 автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/40; «Марьинка» – 0/10; «Новотроицкое» – 15/40; «Гнутове» – 20/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.
За прошлые сутки через КПВВ проследовали более 43 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств.