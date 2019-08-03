В Запорожье полиция задержала водителей, заблокировавших движение автобусов с детьми (Видео)

Полиция вручила подозрения водителям двух джипов, которые под Запорожьем блокировали колонну автобусов с детьми. Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 23 июня в социальных сетях появилось видео, на котором два джипа, грубо нарушая требования Правил дорожного движения, блокируют движение колонне автобусов с детьми. Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ установили все обстоятельства этого инцидента. Так, в 14.00 два экипажа патрульных на служебных автомобилях осуществляли сопровождение колонны из шести автобусов, перевозивших почти 300 детей. Колонна направлялась из Бердянска в Запорожье. «На участке пути Васильевка-Бердянск в районе села Юрьевка Приморского района, было временно заблокировано движение других транспортных средств для прохождения колонны с детьми. Во время пропуска автобусов два автомобиля внедорожники начали создавать аварийную ситуацию и блокировать колонну. На замечание патрульного экипажа полиции об освобождении дороги для движения колонны водители внедорожников начали препятствовать движению полицейского авто. Впоследствии они заблокировали патрульный автомобиль с двух сторон, нецензурно ругались и оскорбляли сотрудников полиции. Колонна вынуждена была остановиться», - говорится в сообщении.