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Суббота, 03.08.2019

В Запорожье полиция задержала водителей, заблокировавших движение автобусов с детьми (Видео)

Полиция вручила подозрения водителям двух джипов, которые под Запорожьем блокировали колонну автобусов с детьми. Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 23 июня в социальных сетях появилось видео, на котором два джипа, грубо нарушая требования Правил дорожного движения, блокируют движение колонне автобусов с детьми. Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ установили все обстоятельства этого инцидента. Так, в 14.00 два экипажа патрульных на служебных автомобилях осуществляли сопровождение колонны из шести автобусов, перевозивших почти 300 детей. Колонна направлялась из Бердянска в Запорожье. «На участке пути Васильевка-Бердянск в районе села Юрьевка Приморского района, было временно заблокировано движение других транспортных средств для прохождения колонны с детьми. Во время пропуска автобусов два автомобиля внедорожники начали создавать аварийную ситуацию и блокировать колонну. На замечание патрульного экипажа полиции об освобождении дороги для движения колонны водители внедорожников начали препятствовать движению полицейского авто. Впоследствии они заблокировали патрульный автомобиль с двух сторон, нецензурно ругались и оскорбляли сотрудников полиции. Колонна вынуждена была остановиться», - говорится в сообщении.
УНИАН
Фото: Facebook
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15:43 Сегодня Телеграф
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