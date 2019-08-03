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Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы

Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Из-за ливня в Одессе часть улиц затоплена, а на дорогах - заторы.

В Одессе из-за сильного ливня ряд улиц затоплен, ограничено движение транспорта.

В городе после 11:00 начался дождь, перешедший в ливень. В результате улицы в разных районах города затоплены – люди ходят по щиколотку в воде (в некоторых местах уровень воды выше колена). В частности, затоплены улицы Приморская, Среднефонтанская, Балковская и пр. На дорогах – заторы.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, из-за потопа ограничено движение по ул. Балковская и Среднефонтанская.

В мэрии Одессы, сославшись на информацию ГСЧС и Гидрометцентра Черного и Азовского морей, заявили, что в связи с перемещением активного южного циклона через Одесскую область 3 августа ночью и завтра утром ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Сильные дожди, гроза, местами град.

Как отмечается, осложнение погодных условий соответствует ІІ уровню опасности (оранжевый).

В реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

В связи с этим в мэрии просят одесситов и гостей города максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями.

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Одесса, Погода, Ливень, ГСЧС.
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