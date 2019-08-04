В Люботине в страшном ДТП погибли 3 человека

Новости Украины: В результате аварии с участием фуры в Люботине погибли 3 человека.

В субботу около 17:00 в Люботине Харьковской области произошла авария с участием фуры и легковушки, в результате которой погибли 3 человека.

"По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renaul" и ВАЗ 2112 погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация об аварии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.