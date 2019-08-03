В Севастополе последствия выброса нечистот в море видны из космоса (Видео)

Новости Украины: Выбросы нечистот в море у побережья Севастополя видны из космоса.

В оккупированном Севастополе прорвало трубу коллекторных очистных сооружений, поэтому нечистоты распространяются вдоль побережья. Последствия загрязнения видны даже из космоса

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Один из красивейших пляжей Крыма больше непригоден для отдыха — вода загрязнена нечистотами. Место выброса нечистот в Голубой бухте оккупированного Севастополя видно даже из космоса. На глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска коллекторных очистных сооружений “Южные”, из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нечистоты попадают в бухту Балаклавы.

"Севастопольские ученые заявляют, потребуется не одно десятилетие, чтобы район Голубой бухты оправился от экологической катастрофы. Для этого проблему аварийных сбросов следует решать безотлагательно", - говорится в сюжете местного телеканала «НТС».