В Кирилловке отдыхающие открыли стрельбу, трое пострадавших

Новости Украины: В курортном поселке Кирилловка отдыхающие из-за конфликта открыли стрельбу.

В результате конфликта со стрельбой в курортном поселке Кирилловка Запорожской области пострадали три человека.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что 3 августа около 10:00 в Кирилловское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими конфликт, слышны выстрелы.

Полицейские на месте инцидента установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.