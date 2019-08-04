Судья из Полтавы получила несколько сообщений с угрозами

Новости Украины: Полтавская судья Лариса Гольник сообщает, что в течении дня получила несколько сообщений с угрозами.

Известная своей борьбой с коррупцией в судебной системе судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Гольник рассказала, что в течение дня она получила несколько сообщений от разных людей о том, что ей следует позаботиться о собственной безопасности.

Такую информацию судья распространила на свой странице в Facebook.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, притеснения судья стала чувствовать после обнародования видеозаписей, сделанных скрытой камерой, на которых видно, как мэр и его бывший заместитель Дмитрий Трихна намекают ей на взятку. С того времени вот уже шестой год Гольник чинятся всевозможные препятствия в работе, а осенью 2017 года неудобную для коррупционеров судью избили неизвестные, напав на нее в парке, когда она возвращалась домой. Преступление так и осталось нераскрытым, некоторое время за ней даже была закреплена охрана.

Сейчас Лариса Гольник участвует в конкурсе в Высший совет правосудия.

"Изюминкой моего прохождения [конкурса, - ред.] стал привет от Струкова. Он по собственной инициативе прислал конкурсной комиссии отрицательную характеристику на меня с добавлением стопки каких-то документов. В характеристике человек, который четыре раза не явился на квалификационное оценивание, делает безапелляционный вывод о моем (не своем) несоответствии занимаемой должности судьи. При этом документ не содержит даты составления, а следовательно является недействительным" - сообщила ранее Гольник в Facebook.