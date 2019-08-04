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В Ровно мужчина избил 26-летнюю полицейскую, у нее сотрясение

В Ровно мужчина избил 26-летнюю полицейскую, у нее сотрясение
14:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Ровно избили полицейскую, прибывшую на вызов о домашнем насилии

В Ровно во время обработки вызова о домашнем насилии телесные повреждения получила 26-летняя патрульная полицейская. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникаций ГУНП Ровенской области.

"Вчера, 3 августа около 23 часов, во время общения полицейского с 45-летним мужем заявительницы, тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", - сообщили в полиции.

Следователи Ровенского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и решают вопрос о сообщении 45-летнему мужчине о подозрении. Все подробности происшествия выясняются.

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За умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей санкция статьи 345 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Ровно, Домашнее насилие, Нацполиция.
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