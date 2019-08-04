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Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов

Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на вечер воскресенья количество обесточенных населенных пунктов в четырех областях Украины увеличилось до 60, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00… в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15, Донецкая - 15, Днепропетровская-4", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС вечером в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Отмечается, что в Одесской. Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а именно убирают поваленные деревья и откачивают воду.

Ранее утром в воскресенье сообщалось об обесточивании 40 населенных пунктов в двух (Одесской и Кировоградской) областях Украины.

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Непогода, Электричество, ГСЧС.
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