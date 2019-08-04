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Еще одна станция метро в Киеве откажется от жетонов

Еще одна станция метро в Киеве откажется от жетонов
19:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Завтра еще на одной станции столичного метро исчезнут жетоны.

Начиная с 5 августа жетоны не будут продаваться еще на одной станции метро Киева, а именно на станции "Днепр".

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

"Вестибюль с современными средствами оплаты становится больше. Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".

В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

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Киев, Метро, Киевский метрополитен, Жетоны, Станция Днепр.
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