Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков

За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
20:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков.

В Одессе за два последних дня (3-4 августа) выпала двухмесячная норма осадков.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, на минувшие сутки в городе выпало аномальное количество осадков.

"По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем", - говорится в сообщении.

Отмечается со ссылкой на специалистов, что ни одна ливневая канализация не способна моментально увести такое количество воды с улиц. В пресс-службе утверждают, что в Одессе работы по очистке ливневок ведутся постоянно, а накануне их выполнили дополнительно. Поэтому в течение часа после прекращения дождя на дорогах удалось обеспечить проезжаемость.

Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы "случайного мусора", грязи и камней.

На данный момент работники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия непогоды. Вся подметально-уборочная техника и тракторы КП "Городские дороги" работают на дорогах Одессы. Сотрудники предприятия убирают грязь и камни.

Работники КП "Горзелентрест" выполняют работы по распиливанию и вывозу упавших деревьев, а специалисты КП "Одесгорсвет" восстанавливают оборванные и поврежденные линии сетей наружного освещения. Для выполнения работ созданы дополнительные бригады.

 

По состоянию на утро воскресенья было известно о более двух десятках поваленных деревьев, но на данный момент еще поступают сообщения об упавших деревьях и обрывах сетей электроснабжения.

В работах по ликвидации последствий стихии сегодня задействовано 965 работников коммунальных служб и 53 единицы спецтехники.

 

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.

Как сообщалось ранее, 3 августа в Одессе из-за сильного ливня ряд улиц затопило, было ограничено движение транспорта, на дорогах образовался транспортный коллапс. Пик непогоды пришелся на час ночи 4 августа. К проливному дождю добавился сильный штормовой ветер: сила северо-западного ветра достигала 15-20 м/с, порывы - до 25 м/с.

 

В результате порывов ветра повалено много деревьев и веток, оборваны воздушные линии электросетей, упала электрическая опора.

Сильными потоками дождевой воды на Деволановском спуске вырван ливневый коллектор. В результате камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия потоками воды смыло на Таможенную площадь, где были припаркованы порядка десяти автомобилей.

Также сильный дождь стал причиной схода грунта на ул. Балковской с насыпи моста, расположенного возле Центрального автовокзала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Непогода, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
Германия отреагировала на массовые задержания в Москве
Германия отреагировала на массовые задержания в Москве
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь