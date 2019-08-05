На Луганщине полицейские изъяли 150 кг марихуаны

Новости Украины: Полиция Луганщины изъяла 150 кг наркотических веществ.

Правоохранители в Луганской области обнаружили и изъяли 150 килограммов марихуаны.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

“Во время проверки оперативной информации сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, сотрудниками Следственного управления и Новоайдарского отдела полиции обнаружили и изъяли в Новоайдарском районе большое количество марихуаны. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством Новоайдарского отдела Северодонецкой местной прокуратуры”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что высушенную, частично переработанное и подготовленное к транспортировке наркотическое растение полицейские обнаружили в лесополосе вблизи села Степной Яр.

С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительной весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения.

Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращиванию данных растений в настоящее время проверяется.

Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, проинформировали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.