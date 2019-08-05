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Сегодня отмечают 5 лет освобождения Марьинки от оккупантов

Сегодня отмечают 5 лет освобождения Марьинки от оккупантов
09:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины: Сегодня празднуют 5 лет освобождения Марьинки от вооруженных российских формирований.

Ровно пять лет назад, 5 августа 2014 года, украинские военные освободили Марьинку от российской оккупации, передает УНН.

Пять лет назад, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции - и местного населения был освобожден от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский в своем поздравлении ко Дню освобождения Марьинки.

"Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле! Вечная память украинским воинам и гражданским гражданам, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке государства. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю!" - говорится в поздравлении Командующего, размещенном пресс-центром штаба ООС в Facebook.

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21 июля была пятая годовщина освобождения города Торецк в Донецкой области и Рубежное Луганской области от российских оккупантов.

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Донбасс, Марьинка, АТО, Российская оккупация, ООС.
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