ДТП в Киеве: погиб сотрудник Государственной службы охраны

Новости Украины: Ночью под Киевом на перекрестке столкнулись 2 машины,погиб сотрудник Государственной службы охраны.

Ночью в воскресенье, 4 августа, в Боярке, под Киевом на перекрестке столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes.

Водитель Aveo не успел затормозить и врезался во внедорожник, который остановился на светофоре, пишет Информатор. Авария произошла около 22:00. По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские, водитель Mercedes остановился на красный свет светофора. В этот момент в него и влетел седан Chevrolet. В результате столкновения водитель Aveo получил серьезные травмы. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти, мужчина умер.

Как сообщили правоохранители, погибшим оказался сотрудник Государственной службы охраны.

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