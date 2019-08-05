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На Одесчине результате схода сели погиб мужчина

На Одесчине результате схода сели погиб мужчина
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: В селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого поток.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате непогоды погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, вчера погибший был обнаружен в селе Молога.

Как отметил представитель отдела, житель города Белгород-Днестровский, 1950 года рождения, во время ливня, сопровождавшегося сильным ветром, в селе был на даче.

Предполагается, что потерпевший стал жертвой селевого потока, который спровоцирован осадками и, по словам очевидцев, достигал полутора метров в высоту.

«ЧП имело место на территории садового кооператива. По предварительным данным, мужчина утонул в таком потоке…», - сообщили в полиции.

Сейчас уточняются обстоятельства и причины случившегося.

Как сообщили местные жители, в соседнем селе прорвало дамбу - потоки воды смывали все на своем пути. В частности, автомобиль с пассажирами – тремя туристами из России, направлявшимися на местный курорт.

В Белгород-Днестровской РГА сообщили, что ночью, 4 августа, из-за ливня и порывов ветра до 25 м/с много населенных пунктов района остались без электричества, имеет место подтопление жилых домов и зданий социальной сферы.

Непогода обесточила 83 населенных пункта в 4 областях

Больше всего от подтопления пострадали Подгорненский, Краснокосянский, Карналиевский сельские советы, села Благодатное, Великомарьяновка и пр.

Как отмечается, ситуация, которая сложилась в Белгород-Днестровском районе, является чрезвычайной. Кроме того, существует проблема с дамбой в селе Карналиевка, в связи с чем руководство района и представители соответствующих служб срочно выехали на место происшествия.

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Непогода, Одесская область, ГСЧС.
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