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Село Широкино на Донабассе полностью заминировано оккупантами

Село Широкино на Донабассе полностью заминировано оккупантами
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Как передает ОСС,в селе Шириконо ведутся обстрелы со стороны оккупантов, территория полностью заминирована.

Разрушенное село Широкино в Донецкой области остается полностью заминированным российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что село Широкино, расположенное в 15 километрах к востоку от Мариуполя, является наиболее разрушенным населенным пунктом российско-украинской войны. Ранее в селе насчитывалось около 700 домов и более 1,8 тысячи местных жителей, но они были вынуждены покинуть этот населенный пункт из-за обстрелов российских войск и их наемников. Широкино было освобождено украинскими войсками от противника в 2016 году.

Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов села. «Село полностью заминировано российскими оккупантами, местами до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины.

Вовнутрь жилых домов заходить строго запрещено: не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности», - рассказывает морской пехотинец Даниил, который защищает подступы к окраинам оккупированного села Саханка.

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Подчеркивается, что в настоящее время украинские морские пехотинцы надежно держат оборону на линии столкновения. «Враг в последнее время снова активизировался, несмотря на введение «режима тишины». Преимущественно вечером ведет по позициям ОС провокационный огонь из стрелкового оружия и пулеметов. Мы огонь в ответ не открываем. Но как только будет угроза жизни морских пехотинцев... ответ будет мгновенным и жестким», - добавили в штабе.

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Донбасс, Широкино, ОРДЛО, ОСС.
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