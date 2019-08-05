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Шесть экстремалов совершили неудачную попытку попадения в зону отчуждения

Шесть экстремалов совершили неудачную попытку попадения в зону отчуждения
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: Пограничники задержали шестерых туристов,которые хотели незаконно попасть на Чернобыльскую АЭС.

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали в воскресенье шестерых туристов, которые пытались незаконно попасть на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, среди туристов-экстремалов – двое из Литвы и четверо украинцев.

В отношении нарушителей составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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По данным погранведомства, всего с начала 2019 года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Нацполиции задержали более 75 человек, которые пытались попасть в зону отчуждения. Целью правонарушителей был не только экстремальный туризм, но и вывоз лома и сбор дикоросов. Среди задержанных - граждане Украины, Чехии, Казахстана, Беларуси и России.

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Все по теме:

Туристы, Пограничники, Чернобыльская АЭС, Зона отчуждения, Нацполиция.
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