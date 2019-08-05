В Харьковской области пассажирский поезд сбил пенсионерку

Новости Украины: В Шевченковском районе Харьковской области пожилую женщину сбил поезд.

Пассажирский поезд маршрута Лисичанск - Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе Харьковской области сбил насмерть 68-летнюю женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск-Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось... От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.