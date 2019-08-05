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20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Водоканалы могут начать почасовую подачу воды включая с 20 числа.

Переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Читайте также Холодная вода может подорожать на 15%

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

"Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", - сказала она.

При этом она пояснила, что переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию. Это, в частности, Ужгород, Житомир, Сумы и прочие.

"Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службы безопасности, Совета нацбезопасности, Администрации президента и Кабмина срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, что если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины", - подчеркнула Бабий.

Как отметила вице-президент ассоциации, есть два решения этой ситуации. Первое – поднять на 20% тариф на воду, канализацию, тепло за счет корректировки в тарифе электроэнергии, газа и заработных плат.

"Второе, если не поднимать тариф на 20%, мы предложили сделать водоканалы и теплокоммунэнерго потребителями электроэнергии по цене 1,68 грн, тогда нет необходимости поднимать тариф на 20%. Он может вырасти на 10% с корректировкой заработной платы. Таким образом водоканалы и тепловики станут потребителями электроэнергии у "Гарантированного покупателя" и будут проводить расчеты", - пояснила Бабий.

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По словам директора ассоциации "Укрводоканалэкология" Александра Шкиня, в представляемую им организацию входят более 2000 предприятий водопоставки, из них 800 – централизованная водопоставка. При этом 80% потребителей – это население.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

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Сумы, Житомир, Ужгород, Ольга Бабий, Укрводоканалэкология.
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