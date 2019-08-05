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В Днепре за несколько часов выпала месячная норма осадков

В Днепре за несколько часов выпала месячная норма осадков
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Днипре, 4 августа,выпала месячная норма осадков — ливневая система выдержала.

В Днипре в воскресенье, 4 августа, за несколько часов выпала месячная норма осадков — ливневая система выдержала.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

«Мы ожидали, что в Днипре будет такая же ситуация, как и в Одессе – там сломало деревья, затопило улицы. Поэтому все коммунальщики были переведены на круглосуточный режим работы. Сейчас в городе практически не видно последствий непогоды. Остались небольшие ветки, которые в течение нескольких дней мы уберем. Ливневая система работает нормально», - отметил Лысенко.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области отметили, что спасатели области осуществляют все мероприятия по ликвидации последствий непогоды, которая произошла 4 августа.

В частности, по вызову на места падения крупных деревьев спасатели выезжали 8 раз.

Непогода обесточила 83 населенных пункта в 4 областях

В Павлограде на придомовой территории из-за ветра тополь высотой до 15 метров рухнул на легковой автомобиль. Там же на территории заводоуправления государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» произошло подтопление подвального помещения и прилегающей территории на площади ориентировочно 200 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе «Днепровских электросетей», без электроснабжения остались десятки улиц в городах Синельниково, Никополе, Марганце, а также в пгт Обуховка и городе Подгородное. 

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Днепр, Непогода, ГСЧС.
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