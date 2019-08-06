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14-летняя девочка умерла от удара испуганного коня

14-летняя девочка умерла от удара испуганного коня
09:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Из-за неосторожного обращения с конем погиб подросток в селе Безлюдовка.

В селе Безлюдовка Харьковской области несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожного обращения с чужим конем.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, тіло 14-летней жительницы поселка Слободский Харьковского района обнаружили 3 августа.

Правоохранители предварительно установили обстоятельства трагедии. Так, лошади местных жителей паслись на безлюдовском пастбище. Девочка решила без разрешения напоить одно из животных, и по какой-то причине привязала себя веревкой за талию к лошади, что категорически запрещено.

«Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку через луг. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте», – сообщили в полиции.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Накануне сообщалось, что в селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.

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Харьковская область, Смерть, Конь, Нацполиция.
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