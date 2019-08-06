В Киеве был найден взрывоопасный объект Второй мировой войны

Новости Украины: Взрывоопасный объект Второй мировой войны был найден и уничтожен в Киеве.

В Голосеевском районе Киева пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был выявлен, изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны,

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"5 августа, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Всего с начала года на территории г.. Киева было изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.