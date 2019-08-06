Скачать
Вторник, 06.08.2019
Кличко передал привет Богдану с отпуска
Кличко передал привет Богдану с отпуска
ЦИК обратилась в Нацполицию из-за выявленных нарушений в округе №50
ЦИК обратилась в Нацполицию из-за нарушений в округе №50
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

В Киеве был найден взрывоопасный объект Второй мировой войны

В Киеве был найден взрывоопасный объект Второй мировой войны
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Взрывоопасный объект Второй мировой войны был найден и уничтожен в Киеве.

В Голосеевском районе Киева пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был выявлен, изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны,

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"5 августа, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Зеленский: Вклад украинцев в победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"

Всего с начала года на территории г.. Киева было изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Вторая мировая, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
03 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
04 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
05 Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех
Средняя пенсия выросла: кто получает больше всех
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
В Черниговском округе своевременно не подсчитали голоса - ЦИК
Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем
Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь