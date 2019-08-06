День в ООС: противник дважды нарушил режим "тишины"

Новости Украины: Боевики в понедельник два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, 5 августа подразделения ОС соблюдали установившийся режим прекращения огня.

В то же время вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия вблизи Водяного и Пивденного. Противник открывал огонь по украинским защитникам из стрелкового оружия.

Также вчера в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве был ранен один украинский военнослужащий.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в пресс-центре.