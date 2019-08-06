Вблизи КПВВ "Станица Луганская" изъяли 49 взрывоопасных предметов

Новости Украины: Вокруг моста в Станице занимаются разминированием территории.

В Луганской области пиротехнические подразделения продолжают работы по разминированию территории вблизи КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

"В период с 01 по 06 августа пиротехнической расчетам ГСЧС Украины была проверена местность в Станично-Луганском районе вблизи КПВВ "Станица Луганская", вокруг разрушенного моста, общей площадью 0,41 га, где было обнаружено, изъято и передано подразделения ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской.

Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста украинская сторона восстановит заваленный пролет, а ОРЛО - покрытие и ограждение.

В среду, 31 июля, Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

По информации, обнародованной на странице операции Объединенных сил в Facebook, в период с 1 по 10 августа 2019 года будет осуществляться разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.