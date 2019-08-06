На Донбассе только за сутки раздалось 28 взрывов

Новости Украины: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 28 взрывов, несмотря на установленный "режим тишины".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что за сутки зафиксировали на востоке Украины 28 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 5 августа 19/30, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (27), если сравнивать с предыдущими 24 часами (13 взрывов)”, - говорится в отчете.

В этой связи сказано, что большинство нарушений ”режима тишины” задокументировано в районах к северу от Авдеевки.

”В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая меньше взрывов (один), если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (четыре взрыва)”, - заявили наблюдатели.

Отдельно сказано, что в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ вблизи Авдеевки осуществлялись обстрелы. В частности, 5 августа, находясь на восточной окраине Авдеевки при запуске беспилотника, наблюдатели СММ слышали 75 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценке миссии, происходили с севера и северо-востока на расстоянии 1,6 км от позиций миссии. По мнению наблюдателей, выстрелы были направлены в сторону беспилотника, но членам миссии удалось безопасно приземлить летательный аппарат. Кроме того, когда наблюдатели покидали этот район, они слышали еще 10 выстрелов из стрелкового оружия, которые также происходили с севера и северо-востока на расстоянии 1,6 км.