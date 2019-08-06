Африканские суда незаконно посещали Крым

Новости Украины: Прокуратура АРК зафиксировала факт нарушения двумя судами порядка въезда в оккупированный Крым.

Прокуратура Автономной Республики Крым установила факт нарушения судами RANI и ALIANCA порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

"С целью оперативного реагирования, прокуратура АР Крым инициировала проверку и направила в Морскую администрацию Украины соответствующее письмо, по результатам рассмотрения которого от Министерства иностранных дел Украины была получена информация, что в связи с нарушением законодательства Украины судами RANI и ALIANCA проведена соответствующая работа с морской администрацией Республики Того", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как следствие, судно ALIANCA исключено из Реестра судоходства, что лишает последнего права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс. долларов США.

Что касается судна RANI, сообщили в надзорном ведомстве, в связи с изменением судовладельца, новый владелец судна предупрежден об исключении последнего из Реестра судоходства в случае повторного захода в закрытые порты полуострова Крым.