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На Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины",4 украинских солдат погибло

На Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины",4 украинских солдат погибло
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За последние сутки боевики нарушили режим "тишины" 9 раз,четверо украинских военных погибло,1 раненный.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погибло четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них один раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120-мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС: вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Южного из миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

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Донецк, Боевики, Донбасс, ООС.
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