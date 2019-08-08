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Под кинотеатром "Киев" активисты: Мы выступаем за независимое авторское кино

Под кинотеатром "Киев" активисты: Мы выступаем за независимое авторское кино
08:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Под кинотеатром "Киев" активисты требовали от арендатора показать концепцию развития.

Об этом сообщает "Громадське радио", инициатива "Спасем КЦ Кинотеатр Киев"

Под зданием кинотеатра "Киев" активисты требовали от "Синема Сити", нового арендатора, обнародовать концепцию развития, о которой идет речь в договоре аренды.

На акцию поддержки сохранения кинотеатра "как свободного общественного пространства, где демонстрируется независимое авторское кино", собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр заработал и чтобы новый владелец показал документ.

Позиция активистов: "7 июня 2019 года произошел силовой захват кинотеатра "Киев". Прошло уже два месяца, но новый "арендатор", сеть "Синема Сити" (панамский офшор" Синема-Центр"), так и не обнародовал свою концепцию развития кинотеатра, нарушив условия договора. Концепция должна была быть представлена в течение 30 дней со дня подписания акта приема-передачи объекта. Кинотеатр до сих пор не восстановил свою работу".

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"Мы выступаем: за - независимое авторское кино, свободное общественное пространство, доступность культуры, честный суд и справедливый конкурс для арендаторов знакового кинотеатра; против - незаконного захвата кинотеатра "Киев", сомнительного конкурса от КГГА ..."

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Киев, Забастовка, Активисты, Кинотеатр "Киев".
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