В результате ДТП на Николаевщине пострадали ребенок и пенсионерка

Новости Украины:В Николаевской области в ДТП с участием легковушки и мопеда пострадали пенсионерка и ребенок.

В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мопеда пострадали пожилая женщина и ребенок, сообщил отдел коммуникации области.

"7 августа около 20:00 по улице Одесская в г. Первомайск произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и мопеда Suzuki Mollet… Пострадали водитель и пассажир мопеда - 68-летняя женщина и ее 11-летний внук, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель ВАЗа, 40-летний житель Первомайска, не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция этой статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.