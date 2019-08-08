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В результате ДТП на Николаевщине пострадали ребенок и пенсионерка

В результате ДТП на Николаевщине пострадали ребенок и пенсионерка
07:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Николаевской области в ДТП с участием легковушки и мопеда пострадали пенсионерка и ребенок.

В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мопеда пострадали пожилая женщина и ребенок, сообщил отдел коммуникации области.

"7 августа около 20:00 по улице Одесская в г. Первомайск произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и мопеда Suzuki Mollet… Пострадали водитель и пассажир мопеда - 68-летняя женщина и ее 11-летний внук, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель ВАЗа, 40-летний житель Первомайска, не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Санкция этой статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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ДТП, Николаевщина, Нацполиция.
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