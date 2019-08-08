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Суд разрешил провести обыски в КГГА

Суд разрешил провести обыски в КГГА
16:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Суд дал разрешение провести обыски нацполиции в КГГА из-за растраты денег при строительстве Большой окружной дороги.

Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, передает ЭП. Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской. Уголовное производство касается признаков нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривень. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-буд-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривень. Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн. В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

 Кличко: Я не собираюсь сдаваться

Напомним, в 2017 году "Эко-Строй-Трейд" по результатам тендеров заключило два соглашения с "Дирекцией строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" на строительство Подольского мостового перехода на 4,33 млрд и 1,76 млрд грн, общей стоимостью 6 млрд грн. "Эко-буд-трейд" была основана в 2014 году. Руководит предприятием Сергей Драч, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев.

Половко через цепочку партнеров связан с компаниями, близкими к заместителю главы КГГА Виталия Кличко Вячеславу Непопу и Михаилу Голице - экс-главы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и экс-директора "Киевгорстроя". Директор "Эко-Строй-Трейд" Драч, бывший первый заместитель главы Госархстройинспекции, а до этого — глава наблюдательного совета "Киевгорстроя".

 

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Виталий Кличко, Киев, Суд, КГГА.
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