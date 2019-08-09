На Киев обрушился ливень и ураган (Видео)

В четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом. Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города поднялся штормовой ветер, а после начался сильный дождь. Ветер повалил много деревьев. Вода залила дороги. Летели ветки, рвались зонты.