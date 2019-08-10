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В Запорожье ограбили известного актера

В Запорожье ограбили известного актера
05:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Украины:В Запорожье у актера Андрея Исаенко грабители отобрали документы, права, ключи и техпаспорт.

В Запорожье ограбили известного актера Андрея Исаенко, который участвует в съемках нового украинского комейдиного сериала "Абсолютно лживая история".

Актер записал видеообращение к запорожцам в Facebook.

"При загадочных обстоятельствах меня гоп-стопнули в родном городе. Прекрасно. Если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах, правах, ключах, техпаспорте... отзовитесь", - обратился к горожанам актер.

Исаенко родился в Запорожье, тут же окончил Запорожский национальный университет, факультет театрального искусства, мастерская Г.В. Фортуса.

В сериале "Абсолютно лживая история" он играет одну из главных ролей - казака Назара.

Сериал комедийный, его снимает телеканал ICTV при поддержке Министерства культуры Украины. Общий бюджет картины - порядка 33 млн грн, из которых 16 млн грн - выделит Минкульт.

Съемки сериала сейчас проходят в Запорожье, на острове Хортица (историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь).

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Запорожье, Актер, Андрей Исаенко, Огрбаление.
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